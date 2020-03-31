نائب : فريق طبي بدلا من التصويت عن بعد على الكابينة الوزارية !!

استبعد النائب رياض التميمي عقد جلسة منح الثقة لحكومة عدنان الزرفي عن بعد، مرجحا عقدها بحضور فريق طبي.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان البرلمان مطالب بعقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة ، من اجل تجاوز مرحلة الازمات المتمثلة بازمة فايروس كورونا والازمة الاقتصادية وازمة تشكيل الحكومة" .



واضاف :" في حال اكمال الزرفي تشكيلته الوزارية وقيامه بابلاغ رئيس البرلمان بذلك، عندها ستتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لان ذلك يعد واجباً وطنياً".



وبيّن التميمي :" ان النواب سيلتزمون بتوصيات السلامة التي اوصت بها الجهات الصحية، وقد يحضرون الجلسة وهم يرتدون الكمامات من اجل تمرير الحكومة ، لان البلاد تمر بمرحلة خطيرة"، مرجحاً عقد الجلسة بحضور فريق طبي .

ف.ا