صادقون" : انقسام كبير بين الكتل الشيعية بشأن تمرير الزرفي



كشف النائب عن كتلة "صادقون" النيابية فاضل الفتلاوي، عن انقسام كبير بين الكتل السياسية الشيعية بشأن تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما بين ان تحالف الفتح لازال متمسكا بموقفه الرافض لتمرير الزرفي.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكتل الشيعية منقسمة فيما بينها بشأن تمرير الزرفي ، وهنالك قوى غيرت مواقفها بعد المفاوضات"، لافتا الى :" ان الفتح مصر على عدم تمرير الزرفي ومازال رافضا له ".



واضاف :" ان الكتل السنية والكردية ابلغتنا بعدم مجازفتها بتمرير الزرفي دون الاتفاق عليه بين القوى الشيعية".



ف.ا