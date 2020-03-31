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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 11:12 ص

تحالف العامري يتهم الزرفي بتقديم اغراءات بالمناصب للكتل السياسية

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

اتهم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي  بتقديم "مغريات"  بالمناصب والوزارات للكتل  السياسية لاقناعها بتمرير حكومته.

وقال النائب عن الفتح محمد كريم في تصريح صحفي :" ان الفريق التفاوضي الخاص بالزرفي ،الذي يعقد لقاءات مستمرة مع الكتل السياسية ، بدأ بتقديم المغريات للكتل بالمناصب الوزارية"، مشيرا الى :" ان الفريق فشل باقناع اي كتلة حتى الان ".

واضاف :"  ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي جاء بضغوط اميركية ، مما زاد في اتساع حجم الكتل الرافضة لتمريره"، مبينا :" ان المؤشرات تبين عدم قدرة الزرفي على اقناع الكتل بتمرير كابينته قبل انتهاء المدة الدستورية".

ف.ا
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