تحالف العامري يتهم الزرفي بتقديم اغراءات بالمناصب للكتل السياسية



اتهم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بتقديم "مغريات" بالمناصب والوزارات للكتل السياسية لاقناعها بتمرير حكومته.



وقال النائب عن الفتح محمد كريم في تصريح صحفي :" ان الفريق التفاوضي الخاص بالزرفي ،الذي يعقد لقاءات مستمرة مع الكتل السياسية ، بدأ بتقديم المغريات للكتل بالمناصب الوزارية"، مشيرا الى :" ان الفريق فشل باقناع اي كتلة حتى الان ".



واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي جاء بضغوط اميركية ، مما زاد في اتساع حجم الكتل الرافضة لتمريره"، مبينا :" ان المؤشرات تبين عدم قدرة الزرفي على اقناع الكتل بتمرير كابينته قبل انتهاء المدة الدستورية".



ف.ا