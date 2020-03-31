الحمامات العامة "قنبلة موقوته " لنقل العدوى بكورونا المستجد

بينما باتت وسائل نقل عدوى فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر معروفة للجميع تقريبا، تتكشف حقائق جديدة بشأن طرق يمكن أن تسبب انتشارا أوسع للمرض الذي يثير ذعر العالم منذ أشهر.



ومؤخرا حذرت طبيبة بريطانية من أن مجففات اليدين الكهربائية الموجودة في المراحيض العامة، يمكن أن تزيد من خطر تفشي الفيروس المعروف باسم "كوفيد 19".

وبحسب ما كتبت الطبيبة المتخصصة في الأشعة شارلوت فاولر إلى كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتتي، وقالت إنها "قلقة للغاية من احتمال انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، من جراء الرذاذ الذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي الذي يخرج من مجففات اليد".

ودعت شارلوت إلى إيقاف تشغيل مجففات الأيدي ريثما تنتهي الأزمة.



