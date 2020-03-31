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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 11:05 ص

دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن المتعافين من فيروس كورونا

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كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية أميركية عن "حقيقة صادمة" بشأن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة نحو 38 ألف شخص في العالم حتى الآن.

وتوصلت دراسة أجريت على 16 مريضا صينيا، إلى أن الفيروس ربما يظل معديا لمدة تصل إلى 8 أيام بعد اختفاء الأعراض من المصابين، مما يجعلهم ناقلين محتملين للفيروس للآخرين حتى بعد تعافيهم.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أن حوالي نصف المرضى في الصين لا يزالون حاملين للفيروس حتى بعد شفائهم على ما يبدو.

وكان بعضهم معديا لمدة تصل إلى 8 أيام بعد أن خفت الحمى والسعال عندهم.
ويقول الفريق البحثي الذي أعد الدراسة في كلية الطب بجامعة ييل الأميركية، إن النتائج تقدم دليلا على ضرورة عزل المرضى إلى ما بعد الـ14 يوما الموصى بها، حتى لا يصيبوا الآخرين.
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