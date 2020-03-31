بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 10:45 ص

مصادر: واشنطن تستعد لضرب 10 أهداف لأربعة فصائل ميليشياوية تابعة إيران في العراق

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كشفت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة الأميركية قررت خلال الساعات الماضية ضرب 10 اهداف عسكرية لأربعة فصائل عراقية، مشيرة إلى أن موعد تنفيذ الضربات بات وشيكا.
وقالت  المصادر الأمنيّة  وأخرى على تماس مباشر مع التحالف الدولي إن “ القوات الأميركية اتخذت «قراراً» خلال الساعات الماضية بضرب مقار لـ«القوّة الصاروخيّة» التابعة لـ«منظمة بدر» (بزعامة هادي العامري) و«عصائب أهل الحق» (بزعامة قيس الخزعلي) و«حركة النجباء» (بزعامة أكرم الكعبي) وكتائب حزب الله الإرهابية ”.
وأضافت المصادر ، أن “هذه الأهداف،  بلغ عددها عشرة على الأقل، وهي موزّعة على المحافظات الشرقيّة والوسطى، في حين أن بعض القيادات العسكريّة العراقيّة أُطلعت على «الموعد الأوّلي» لهذه الضربات”.
ة ترجّح المصادر،  ، أن موعد الضربات «بات وشيكاً»، إلا أنه كان بارزاً رفض الأميركيين النزول عند رغبة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، المطالب بـ«تهدئة الموقف» أو حتى إبلاغه بـ«موعد الغارات الأوّليّة» (بعكس تعامل واشنطن مع بعض القيادات العسكرية)، في خطوة استفزّت الرجل ودفعته إلى إصدار بيان «حادّ اللهجة» ضد الفصائل، وأمريكا  أيضاً”.
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