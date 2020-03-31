بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 آذار 2020 10:33 ص

الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا كبيرا بعدد مصابي فايروس كورونا في العراق

كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العراق سجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي.

وقالت في بيان،  علن العراق عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط 2020 مما  يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد من الوفيات المرتبطة  بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران.

وتتوقع المنظمة: ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية.

وتم تشغيل ثلاث مختبرات لفحص كوفيد-19 في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية في بغداد مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع.

وتعمل وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: إن منظمة الصحة العالمية على اتصال مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية والتوصيات والبروتوكولات ومواد الإبلاغ عن المخاطر على النحو الذي يقدمه مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي والمقر الرئيسي للمنظمة.

 وأضاف أن : الفرق الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الصحية في جهودها بهذا الخصوص.

وحتى اليوم 30 من شهر اذار ، تم الإبلاغ عن اكثر من  572حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و42 حالة وفاة، و143 حالة تعافي في جميع أنحاء العراق.

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في محافظة النجف في 24 شباط الماضي تلتها أربع حالات مؤكدة لعائلة واحدة في محافظة كركوك بعد ذلك بيوم واحد. ومعظم الحالات المؤكدة لها سجل سفر إلى بلدان يتفشى فيه المرض مثل إيران والصين وأوروبا.

وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب وتكثف اتصالاتها وتنسيقها مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان لتقديم الدعم التقني واللوجستي قدر الإمكان.
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