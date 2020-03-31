ألقت القوات الأمنية القبض على أكثر من 5 آلاف مخالف لحظر التجوال خلال أسبوعين.



وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد: منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية الثلاثين منه تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على ٥٢٧٢ مخالفاً، كما حجزت ٦٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وفرضت ٢٨٠١٧ غرامة.



وأكدت أنها لن تتهاون مع الأشخاص الذين يصرون على خرق الحظر.