البنك المركزي ينفي إصابة محافظه بفايروس كورونا

نفى البنك المركزي ما أشيع عن إصابة محافظه علي محسن العلاق، بفيروس كورونا، مؤكدا سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية.



وقال في بيان:" انه في الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين يحث البنك المركزي وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام".



وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى إصابة محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق وعائلته بفيروس كورونا.