منظومة الباتريوت الأميركية تصل قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل

افادت مصادر عسكرية أميركية، اليوم الثلاثاء، بوصول بطاريات منظومة باتريوت للدفاع الجوي الاميركي الى قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل .

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول عسكري أميركي قوله، إن “إحدى بطاريات الصواريخ وصلت إلى قاعدة عين الأسد”، التي ينتشر فيها جنود أميركيون الأسبوع الماضي حيث يتم تركيبها حاليا”

وأضاف المسؤول العسكري ،أن ” بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة “حرير” في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق”.

واظهرت وثائق سرية قبل عدة اشهر رفض الحكومة العراقية نشر اي منظومة دفاع جوي اميركية في العراق بعد تبني البرلمان قرارا سحب جميع القوات الاجنبية من العراق.