ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 630 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 إصابة



وقال بيان للوزارة، إن مختبرات الوزارة سجلت ٨٣ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في - بغداد الرصافة: ٢- بغداد مدينة الطب: ١- بغداد الكرخ: ١١- البصرة: ١٠- النجف: ١٨- السليمانية: ١٤- كربلاء: ٣- المثنى: ١٢- أربيل: ١٠- دهوك: ٢



وأضاف، تم تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة /حالتان في النجف وحالة بواسط والرابعة في ديالى/ وتم تسجيل ٩ حالات شفاء تام (٦حالات في النجف و ٣ حالات في أربيل/

وأوضحت أن، مجموع الإصابات بلغ ٦٣٠- ومجموع الوفيات: ٤٦- ومجموع حالات الشفاء: ١٥٢.