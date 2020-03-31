النفط ينتعش قليلا بعد بلوغه أدنى مستوى منذ 18 عاماً



شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا في تعاملات آسيا اليوم الثلاثاء، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.

وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7,3 بالمئة ليسجل 21,5 دولاراً للبرميل بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعا نسبته 3,3 بالمئة ليبلغ 23,5 دولارا للبرميل.

وفي نيويورك الاثنين، انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2002 مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارا.

وتراجعت أسواق النفط في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خمسي سكان العالم حاليا معزولين في منازلهم بينما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 37 ألفا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

وازدادت الأزمة سوءا بعدما أطلق أكبر منتجين للنفط — السعودية وروسيا — حرب أسعار أعقبت خلافات بشأن خفض الإنتاج لدعم أسواق الطاقة المتضررة جرّاء الفيروس.