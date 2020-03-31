وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي باتصال هاتفي تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة ومُواجَهة كورونا

ناقش وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا.



وذكر بيان لوزارة الخارجية, أن الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، ناقش الجانبان خلاله سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا".

وجدّد الحكيم التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترك".