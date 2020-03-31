خبراء اقتصاد : العراق لن يصمد طويلا أمام الأزمة الحالية .. وسعر صرف الدولار سيرتفع بعد 6 اشهر

أكد خبراء اقتصاد اليوم ، الثلاثاء، ان العراق في حال استمرار الازمة الحالية لن يصمد طويلا.

إذ أن أسعار صرف الدولار سترتفع عن مستواها الطبيعي وسيفقد البنك المركزي سيطرته عليها بعد مرور 6 اشهر من اليوم في حال استمرار انخفاض اسعار النفط.

وأضافوا ان “احتياطات البنك المركزي تصل الى 60 مليار دولار، لكن هذا المبلغ وفي حال تم التلاعب به فأن سعر صرف الدولار سيتأثر في حال استمرار الازمة الاقتصادية الحالية”.

وتابعوا ان “استمرار انخفاض اسعار النفط سيقود البنك المركزي الى الاستعانة بالاحتياطي النقدي لتغطية حاجة السوق والميزانية التشغيلية، وبالتالي فان شحة الدولار بالاسواق سترفع قيمته امام الدينار خاصة في حال استمرار الوضع الراهن الى اكثر من 6 اشهر”.



وبينوا ان “ العراق يجب ان يلجأ الى وسائل اخرى لتعزيز موازنته خاصة ان هناك الكثير من الموارد غير المستغلة بالشكل الصحيح ومنها المزارات الدينية والمواقع السياحية وعقارات الدولة والاراضي الزراعية والسكنية العائدة الى وزارة المالية، اضافة للمجمعات السكنية التي من الممكن ان تكون بديلة لواردات النفط”.