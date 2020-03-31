مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.



وأضاف البيان أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه”.