نائب : تكليف الزرفي غير دستوري ومعظم الكتل سترفضه داخل البرلمان

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بطريقة غير دستورية، لافتا الى معظم الكتل ترفض هذه الشخصية في سدة الحكم.



وقال الموسوي في تصريح لـه ، ان “معظم الكتل الشيعية رافضة لعدنان الزرفي باعتبار ان الالية التي جاء بها لم تكن قانونية ومخالفة للدستور”.



واضاف ان “هناك اجماع نيابي ومن قبل معظم الشخصيات القانونية ورئيس مجلس القضاء الاعلى لاتوجد لديهم قناعة بتكليف الزرفي”.



وبين ان “هناك بعض المواقف الفردية من النواب تجاه تأييد تكليف الزرفي لكن بالمجمل فأن معظم الكتل وخاصة الشيعية ترفض المكلف من قبل رئيس الجمهورية في تولي رئاسة الوزراء”.



ولفت الموسوي الى ان “جزء من ائتلاف النصر او مايعرف بكتلة النداء الوطني برئاسة النائب يوسف الكلابي اصبح لديها موقف سلبي من تكليف الزرفي”.