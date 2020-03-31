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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 09:47 ص

الصحة العالمية تحذر من انتقال واسع النطاق لعدوى كورونا حول العالم

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كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن وباء فيروس كورونا العالمي “أبعد ما يكون عن النهاية” في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية: “حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمراً”.

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أن “على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى”.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن “الفيروس قد يعود مجدداً”.
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