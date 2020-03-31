لجنة برلمانية تطالب الحكومة بدفع رواتب للكسبة والأجراء اليوميين

أكــدت الـلـجـنـة المـالـيـة الـنـيـابـيـة أن الـحـكـومـة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليومين أسوة بالموظفين، لأن اعمالهم توقفت بفعل الحكومة.



وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن “بما ان الناس توقفت عن الحركة والنشاط والعمل بأمر الحكومة، لذلك فـإن مسؤولية الاخيرة تـعـويـضـهـم، وهــذا يـشـمـل الاجــور الـيـومـيـة والـقـطـاع الخاص”.



وأضــاف، “لمـاذا لا نكون مثل اميركا التي خصصت 2 ترليون دولار للشركات والقطاع الخاص والموظفين لكل من كـان لديه حركة نشاط والآن توقفت بسبب الازمـــة”، داعـيـا الـحـكـومـة الــى “تـشـجـيـع الـنـاس على الـزراعـة والصناعة المحلية وتوفير الاحتياج اليومي لاسيما وأن الـعـراق يمتلك معامل للنسيج والادويــة والتعليب”.

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