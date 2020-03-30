تقرير| يستحوذ على سدس الناتج المحلي لإيران.. خفايا تمويل الحرس الثوري الإرهابي في إيران

خبراء: ميزانيته السنوية تتخطى الـ 7 مليار دولار وشركة خاتم الأنبياء تهيمن على نشاطات اقتصادية كثيرة في الدولة الإيرانية

الحرس الثوري الايراني يمول ميليشيات بدر وكتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق وميليشيا حزب الله



لايمكن أن يستمر الحرس الثوري الإيراني على هيئته القبيحة ويبقى ميلشيا مجرمة، لها اليد العليا داخل إيران وخارجها في العديد من الدول العربية، وفق مراقبين فإن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال على إيران والهيئات والمؤسسات الميليشياوية المختلفة هدفها تجفيف منابع تمويل الحرس الثوري الإيراني. وبهذا يتوقف إرهاب إيران إجباريا.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على أشخاصا وكيانات مرتبطة بإيران. وأظهر منشور على موقع وزارة الخزانة، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تشمل 15 شخصًا، و5 شركات، في إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".

ووفقا للمنشور تتعلق العقوبات بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات. وعطلت العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران قبل عامين، ربع منصات الحفر النفطية على الأقل لدى إيران.

ونقلت إذاعة فردا، التي تبث بالفارسية من التشيك، تقريراً يفيد بتوقف عمل العديد من منصات الحفر النفطي داخل إيران، بما قد يؤثر سلباً على معدل إنتاج النفط الخام لطهران.

وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة النفط الإيرانية، وأيضاً تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن 80% من الحقول النفطية لدى إيران في النصف الثاني من عمرها، وتواجه تراجعاً بالإنتاج يتراوح بين 8 إلى 12% سنوياً.

في سياق آخر، للعقوبات يحمّل كثير من الإيرانيين شركة الطيران "ماهان إير"، جزءا من المسؤولية جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد بشكل كبير في إيران، والتي أصبحت بؤرة المرض في منطقة الشرق الأوسط. كما أن شركة الطيران ليست سوى مجرد واجهة ومصدر تمويل للحرس الثوري الإيراني الارهابي. ونقل العديد من افراده وميلشياته الى سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرهم.

ويكشف المحلل العسكري الأمريكي «مارك سيلينسكي» في ورقة بحثية بعنوان «الحرس الثوري.. سياسته الخارجية والكتلة الأجنبية في 2019، لعديد من خفايا الحرس الثوري الايراني وتمويله، ويقول إنه منذ بداية 2018 وتسيطر إيران أو تؤثر على أربعة بلدان في الشرق الأوسط، وهي لبنان والعراق واليمن وسوريا، وتسعى إيران لتنشئة جيل جديد يدعم أهدافها وأيديولوجيتها، حيث لاحظ سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي» في عام 2018 أن الحرس الثوري الإيراني أنتج العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية لتجنيد الأطفال، على أن يصبحوا «حماة الأماكن المقدسة» في سوريا، وبالمثل تجندهم «داعش» ليصبحوا «أشبال الخلافة» ويتدربوا على استخدام الأسلحة في مرحلة مبكرة من المراهقة.

ويلفت إلى دعم وإنشاء إيران جيش التحرير الشعبي لتجنيد أبناء الطائفة الشيعية في الشرق الأوسط وآسيا، ومعظمهم من الأفغان الشيعة والعراقيين الذين لجأوا إلى إيران، بينما جاء آخرون من الهند وباكستان، ووصل عددهم في 2017 إلى 80 ألف مقاتل يعملون بجانب الإيرانيين في سوريا.

وأشار المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية "براين إتش هوك"، إلى «المثلث القاتل» لإيران في الشرق الأوسط لدعم الوكلاء ونقل الأسلحة غير القانونية والتخطيط للإرهاب، إذ قدمت 5 مليارات دولار لحلفائها في سوريا، و16 مليار دولار لحلفائها في الشرق الأوسط، بالإضافة لحزب الله في لبنان، وقوات الحشد الشعبي الارهابي في العراق. وتمول إيران بالعراق فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، التي تضم ما بين عشرة لعشرين ألف إرهابي حيث تم تدريب الكثير من قياداتهم العليا من قبل الإيرانيين. وفي لبنان أقامت إيران معسكرات تدريب في وادي البقاع، وهي منطقة زراعية حيوية في شرق البلاد، وأصبح التدريب في معسكرات الحرس الثوري شرطًا أساسيًّا للانضمام إلى حزب الله اللبنانى، كما دعم الحرس، الحوثيين في اليمن.

وقد زادت ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 24% خلال السنة المالية 2017-2018، من 4.5 مليار دولار إلى 7.4 مليار، إذ مثلت مخصصاته 53% من ميزانية الدفاع، وفقًا لتقرير لمشروع مكافحة التطرف بلندن.

كما يتحكم الحرس فيما بين 20 و40% من اقتصاد البلاد، ويصل دخله السنوي إلى سدس الناتج المحلي الإجمالي الايراني، وفقًا لتقرير نشره مؤسسة «أف أف دي» في عام 2016 حول اقتصادات الحرس الثوري.

وقبل عام 1990 كان النشاط الاقتصادي للحرس الثوري محدودًا، ولكن من خلال شركة «خاتم الأنبياء للإعمار» انطلقت اقتصاداته ومشاركته في العديد من المشروعات الهندسية والصناعية، وتعتبر الشركة الآن من كبرى الشركات التابعة للحرس الثوري، ويعمل بها نحو135 موظفًا، و5 آلاف شركة، و800 شركة تابعة تعمل في برامجها النووية والدفاعية والطاقة والبناء والهندسة، وتقدر قيمة عقودها الحالية بنحو 50 مليار دولار أي حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ونشط الحرس الثوري بشكل رئيسي في الصناعات الكبيرة في سوق الأوراق المالية، مثل التعدين والبتروكيماويات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وصناعة السيارات ويهيمن على سوق البورصة من خلال وجود أسهم له في 12 شركة مساهمة عامة، وملكية 13 شركة مساهة أخرى وهذه الشركات تسيطر على 18.9% من بورصة طهران.

وتشارك شركات الحرس الثوري الايراني الارهابي في مشاريع بناء الطرق، والبناء في الخارج، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والمياه، وابرام عقود مع وزارة النفط، كما تشارك في مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية، أما بالنسبة لقطاع البنوك والمصارف، وقعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة بنوك لها علاقة بالحرس الثوري، منها بنكا أنصار ومهر وأنشأهما لتقديم خدمات لموظفيه وقواته العسكرية "الباسيج"، في حين أجرت البنوك الأربعة الأخرى معاملات نيابة عنه. كما يسيطر الحرس الثورى الايرانى أيضًا على الموانئ التجارية المهمة في البلاد ويعتمد على كبرى شركات الشحن لنقل المعدات العسكرية إلى وكلائه في الخارج، ويسيطر على مطار "بايام" الدولي، ويمتلك شركة "تايد واتر" التي وقعت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة لمساعدته في عملياته غير المشروعة.

وبعد هذه جملة من مشاريع وموارد تمويل الحرس الثوري الإرهابي الإيراني وهى التي تعمل واشنطن جاهدة لتجفيف أموالها ومحاصرتها حتى تتوقف يد إيران الطويلة في الارهاب.