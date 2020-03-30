بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 آذار 2020
آخر الأخبار
صحيفة أمريكية: العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وصحيا الانقلاب الامريكي بدأ عمليا .. واولى صفحاته رسالة الى الحكومة العراقية مراقبون: أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين عمليات سامراء تخصص مفارز وعجلات عسكرية لنقل البضائع والمواد الغذائية للمواطنين قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية لجنة التعليم النيابية تنتقد قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات النزاهة تضع وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل المالية النيابية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 03:42 م

مراقبون: أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين

مجلس النواب العراقي

أكد مراقبون، أن أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين، حيث أن العراق يعيش تحت وطأة التجاذبات السياسية ذات الأبعاد الخارجية.

وأشاروا إلى أن جميع الجهود الحكومية العراقية في إيجاد رئيس للوزراء فشلت وذلك في ظل الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي تجتاح معظم المدن العراقية الرئيسية ومنها العاصمة بغداد، فبعد سحب المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي ترشيحه لهذه المهمة تحت وطأة الاحتجاجات وعوامل داخلية وخارجية مختلف.

فقد كلف الرئيس برهم صالح، عدنان الزرفي برئاسة الحكومة العراقية، خلفا لتوفيق علاوي، لكن المهمة سرعان ما اصطدمت برفض خمس كتل سياسية رئيسية، ترشيح الزرفي متهمة الرئيس العراقي بمخالفة الدستور والأعراف متوعدة باستخدام جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي.

من جانبه، يقول المحلل السياسي عبد الله الأيوبي، إن هذه الأحزاب لم تكتفي بتحديد موقفها من توجه رئيس الجمهورية ومن شخصية المكلف بتشكيل الحكومة العراقية.

، بل إن معظم القوى السياسية والفصائل القريبة من إيران الممثلة للحشد الشعبي شنت هجوما حادا على الزرفي، الذي يبدو أنه لا يحظى بقبول لدى طهران، الأمر الذي يفسر شدة الحملة التي تقودها الأحزاب المدعومة من قبل إيران.

وأشار إلى أن هذه المواقف المتشددة والرافضة لترشيح الزرفي تعكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها العراق.

وأضاف، أن الكتل السياسية التي أعلنت رفضها لهذا الترشيح ترى في الزرفي مرشحا أمريكيا، وهذا يؤكد مدى تأثير الصراع الأمريكي الإيراني على الأوضاع السياسية داخل العراق، وحتى على شخصية رئيس الحكومة، فوفقا للمحاصصة السياسية، فإن منصب رئاسة الحكومة العراقية من نصيب شيعة العراق.

وتابع: أن التأثير الإيراني على الأحزاب السياسية الشيعية العراقية، يعد كبيرا جدا.

وأوضح أن مهمة تشكيل حكومة عراقية جديدة في غاية الصعوبة والتعقيد، وعلينا هنا ألا نغفل دور القوى السياسية العراقية الأخرى، مثل الأحزاب العربية السنية والأحزاب الكردية، لها دور أيضا في هذه اللعبة السياسية وهي معنية بتشكيل الحكومة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
BeFunky-collage-6-3

الانقلاب الامريكي بدأ عمليا .. واولى صفحاته رسالة الى الحكومة العراقية 30 آذار 2020 04:28 م

البنك-المركزي-العراقي-780x405

بعد انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي في العراق.. هاجس الرواتب يشغل المواطنين 30 آذار 2020 11:21 ص

كورونا عربيا

الدول العربية تسابق الزمن لقهر فايروس كورونا.. عبر فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية 30 آذار 2020 10:58 ص

كورونا

كورونا يجتاح العالم.. و22 دولة لم يصلها الفيروس القاتل 30 آذار 2020 10:30 ص

سجون ايران

كورونا يلهب سجون إيران.. مخاوف من مجزرة بشرية وأنباء عن 250 ألف مسجون عرضة للفيروس 30 آذار 2020 04:05 ص

كورونا في العراق

العراق.. المحطة الثانية لوباء كورونا بعد إيران بسبب الجهل والانهيار الصحي 30 آذار 2020 01:23 ص

صواريخ الحوثي

تقرير| صواريخ الحوثي على الرياض جريمة أخرى لإيران الإرهابية 30 آذار 2020 12:34 ص

1-1329111

مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية .. الزرفي يتحرك لتبديد العراقيل... فهل يقدم حصصا مقابل التصويت؟ 29 آذار 2020 02:26 م

التعليقات