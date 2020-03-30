بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 آذار 2020
آخر الأخبار
صحيفة أمريكية: العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وصحيا الانقلاب الامريكي بدأ عمليا .. واولى صفحاته رسالة الى الحكومة العراقية مراقبون: أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين عمليات سامراء تخصص مفارز وعجلات عسكرية لنقل البضائع والمواد الغذائية للمواطنين قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية لجنة التعليم النيابية تنتقد قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات النزاهة تضع وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل المالية النيابية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 03:21 م

قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع

1

سلمت قوات التحالف الدولي، اليوم الاثنين، مقرها في محافظة نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة : إنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية.

وأوضح أن الخطوة جاءت بعد انسحاب التحالف الدولي من الموقع ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.

وأمس الأحد، انسحب التحالف الدولي من قاعدة كي وان في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

عمليات سامراء تخصص مفارز وعجلات عسكرية لنقل البضائع والمواد الغذائية للمواطنين 30 آذار 2020 03:26 م

وزير الداخلية

بالصور.. وزير الداخلية يطلع على إجراءات حظر التجوال 30 آذار 2020 01:45 م

عمليات بغداد

عمليات بغداد تعلن القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة 30 آذار 2020 11:46 ص

محكمة

تصديق أقوال متهم هدد مفرزة طبية بإطلاق العيارات النارية عليها 30 آذار 2020 11:38 ص

مركز الإعلام الرقمي

مركز الاعلام الرقمي يحذر مستخدمي الواتساب من فتح روابط مجهولة المصدر حول فايروس كورونا 30 آذار 2020 11:33 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

نائب يطالب باستخدام القوة لتطبيق حظر التجوال في جانب الرصافة حفاظا على سلامة المواطنين 30 آذار 2020 11:28 ص

نزاع

نزاع عشائري بالبصرة يودي بحياة شخصين 29 آذار 2020 12:52 م

1-1329111

وزير الداخلية يؤكد اهمية تطبيق حظر التجوال بشكل صارم 29 آذار 2020 10:38 ص

التعليقات