قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع

سلمت قوات التحالف الدولي، اليوم الاثنين، مقرها في محافظة نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة : إنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية.



وأوضح أن الخطوة جاءت بعد انسحاب التحالف الدولي من الموقع ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.



وأمس الأحد، انسحب التحالف الدولي من قاعدة كي وان في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.



