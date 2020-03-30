مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية

اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم ".



واضاف:" ان الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبامكان الموظفين تسلم رواتبهم من اي مكان ".