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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 03:14 م

مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية

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اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم ".

واضاف:" ان الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبامكان الموظفين تسلم  رواتبهم من اي مكان ".
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