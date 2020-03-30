رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية

أكد رئيس الحكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية.



وقال عبد المهدي في بيان، إن الحكومة تتابع بقلق المعلومات حول وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية، مضيفاً أن «الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية، وتجاوز على الدولة».



وأوضح عبد المهدي: «إننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين، ولمنعهم من القيام بهذه الأعمال». وأضاف: «نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا عن وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية»، محذراً «من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها».



وأشار عبد المهدي إلى أن «القيام بأعمال حربية غير مرخص بها، يعتبر تهديداً لأمن المواطنين، وانتهاكاً للسيادة ولمصالح البلاد العليا». وأكد «خطورة القيام بأي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية»، مشدداً على أن «الجهود يجب أن تتوجه لمحاربة (داعش) وبسط الأمن والنظام، ودعم الدولة والحكومة، والتصدي لوباء (كورونا)»، داعياً إلى «وقف الخروقات والأعمال الانفرادية، واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية».