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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 03:01 م

لجنة التعليم النيابية تنتقد قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات

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انتقدت لجنة التعليم النيابية، قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات،  مشيرة الى انها قدمت مجموعة مقترحات بشأن العام الدراسي الحالي.


وقالت عضو اللجنة النائبة ايناس إن هناك ملاحظات كثيرة على قرار وزارة التعليم العالي بشأن استحداث نظام التعليم الاإكتروني، مبينة أن هناك الكثير من العائلات ليس لديها الإمكانيات لتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني لابنائها الطلبة.


واضافت، أن هناك غموضاً في القرار بشان كيفية احتساب نسبة الامتحان وأمور عدة، داعية الكوادر العلمية المتقدمة في الوزارة إلى أخذ مقترحات الاقسام العلمية في الجامعات والكليات لأنها على احتكاك مباشر مع الطلبة وكل قسم علمي له خصوصيته من الناحية العلمية.

وأشارت إلى أنها قدمت مجموعة مقترحات بشان العام الدراسي الحالي، منها بعد انتهاء أزمة وباء كورونا خلال شهر نيسان يتم إلغاء العطلة الصيفية ويكون الدوام اختياري للطلبة خلال مدة شهرين، مبينة أن الطلبة الذين يلتحقون بالدوام يقلص لهم عدد المناهج وكذلك وحدات المنهج الواحد، ويكون الامتحان النهائي من 60% ومعدل السعي يكون 40%.


واوضحت، أن الطلبة الذين يعتذرون عن الالتحاق بالدوام خلال الشهرين يحتسب لهم سنة عدم رسوب، نتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت على البلاد، مشيرة إلى أن طلبة المراحل المنتهية الملزمين بتطبيق يتم تحميل مادة التطبيق على أن يتم تناولها في العام الدراسي المقبل 2021 مع اقرانهم وبعدها يتم التخرج.

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