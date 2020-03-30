النزاهة تضع وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل

وضعت تحقيقات هيئة النزاهة وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل أول أمس السبت، واعتقلت مدير مكتبها هيثم الدليمي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية (باسم العزي).



كما اصدرت أمراً بإلقاء القبض على النائب مثنى السامرائي، ومدير العقود بوزارة التربية (زيدون...)، وآخرين.



وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية فضيحة فساد كبرى، تتعلق بعقد التأمين الصحي (الوهمي) الذي ابرمته وزيرة التربية واستقطعت بموجبه (40) مليار دينار من رواتب الموظفين لصالح شركة تأمين تدعى (أرض الوطن)، ثبت انها شركة لا وجود لها، وان جميع المذكورين أعلاه متورطون بنهب تلك الاموال.



وتؤكد المعلومات أن البنك المركزي العراقي قام بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص القائمين على شركة ارض الوطن، الموقعين على عقد التأمين باسمها، في جميع المصارف.