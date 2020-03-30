بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 آذار 2020
آخر الأخبار
صحيفة أمريكية: العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وصحيا الانقلاب الامريكي بدأ عمليا .. واولى صفحاته رسالة الى الحكومة العراقية مراقبون: أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين عمليات سامراء تخصص مفارز وعجلات عسكرية لنقل البضائع والمواد الغذائية للمواطنين قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية لجنة التعليم النيابية تنتقد قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات النزاهة تضع وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل المالية النيابية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 03:00 م

النزاهة تضع وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل

سها العلي
وضعت تحقيقات هيئة النزاهة وزيرة التربية سها العلي تحت الحجز القضائي في فندق بابل أول أمس السبت، واعتقلت مدير مكتبها هيثم الدليمي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية (باسم العزي).

كما اصدرت أمراً بإلقاء القبض على النائب مثنى السامرائي، ومدير العقود بوزارة التربية (زيدون...)، وآخرين.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية فضيحة فساد كبرى، تتعلق بعقد التأمين الصحي (الوهمي) الذي ابرمته وزيرة التربية واستقطعت بموجبه (40) مليار دينار من رواتب الموظفين لصالح شركة تأمين تدعى (أرض الوطن)، ثبت انها شركة لا وجود لها، وان جميع المذكورين أعلاه متورطون بنهب تلك الاموال.

وتؤكد المعلومات أن البنك المركزي العراقي قام بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص القائمين على شركة ارض الوطن، الموقعين على عقد التأمين باسمها، في جميع المصارف.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد المهدي

رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية 30 آذار 2020 03:10 م

عمار الحكيم

الحكيم يدعو الحكومة الى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة العوائل الفقيرة 30 آذار 2020 02:58 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بمناقلة تخصيصات (كيماديا) الى الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات 30 آذار 2020 02:53 م

انفجار-عبوة-ناسفة-صور-في-بغداد-العراق

مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي ديالى 30 آذار 2020 12:56 م

7d6f117c-39b2-4ce5-8e87-2f9ed8da1f05

خبير اقتصادي : الفراغ السياسي يجعل الاقتصاد العراقي في مهب الريح 30 آذار 2020 12:51 م

2121220191655_43634623463663423463463646342634634634

ندى شاكر : اغلب النواب الشيعة خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم 30 آذار 2020 12:45 م

عادل عبد المهدي

عبد المهدي يحذر من خطورة القيام باي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية 30 آذار 2020 11:54 ص

عاجل 1

عبد المهدي : استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الاجنبية يعتبر خرقا للسيادة 30 آذار 2020 11:53 ص

التعليقات