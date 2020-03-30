المالية النيابية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.



وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري إن تاخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يعود إلى وجود خلل في دوائرهم، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد.



وأشار إلى أن هناك مقترحاً كان لدى اللجنة المالية لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في 22 كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل.



وأضاف، أن اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيأة التقاعد الذي وعد بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في وقت سابق، على قانون التقاعد الموحد، بعد إقراره في مجلس النواب.