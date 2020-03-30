الحكيم يدعو الحكومة الى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة العوائل الفقيرة

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الحكومة الى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة العوائل الفقيرة.



وقال الحكيم في بيان: " ان استمرار وتمديد ايام حظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا ،وان كان ضرورة ملحة ، الا انه يثقل كاهل المواطنين في مهمة تأمين قوتهم اليومي".



وا وضح :" ان هذا الامر يتطلب اجراءات وخطوات عاجلة على الحكومة العراقية اتخاذها لانقاذ المحتاجين من شبح الفاقة والجوع ، منها الزام وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بنحو مضاعف على المواطنين ، لا سيما وان شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود او ممن يرزحون تحت خط الفقر يعتمدونها مصدرا اساسا لمعيشتهم.