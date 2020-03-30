عالية نصيف تطالب بمناقلة تخصيصات (كيماديا) الى الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة بسحب تخصيصات شركة الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومناقلتها لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والأدوية في بغداد والمحافظات .



وقالت في بيان اليوم :" ان العديد من المحافظين ومدراء الدوائر الصحية في المحافظات يطالبون من خلال كتب رسمية بتحويل خمسين بالمئة من التخصيصات المالية المخصصة لشركة كيماديا وتوزيعها على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات نظراً للحاجة الملحة للدوائر الصحية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ".



واضافت :" ان الاجدر بالحكومة ووزارة الصحة الموافقة بسرعة على هذه المطالب ومناقلة تخصيصات شركة كيماديا إلى بغداد والمحافظات للاستفادة منها في انقاذ ارواح الناس ، بدلاً من ذهاب الاموال إلى جيوب الفاسدين داخل كيماديا وخارجها " معربة عن املها بان :" يتم التنفيذ ومناقلة التخصيصات باسرع وقت ممكن ".