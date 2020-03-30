بالصور.. الشركة العامـة للصناعـات تجهز مستشفيات بغداد بأكثر مـن 2000 أسطوانـة غـاز أوكسجين

أعلنـت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز ( 2026 ) أسطوانة غاز الأوكسجين و ( 46700 ) لتر من سائل الاوكسجين لمختلف المستشفيات الحكومية والاهلية في العاصمة من بداية فرض حظر التجوال في البلاد .

وأكـد مدير عام الشركة المهندس : سفيـان فـوزي الجبـوري : في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة استمرار معمل إنتاج غاز الأوكسجين التابع للشركة بالعمل والإنتاج طيلة الفترة الماضية رغم الظروف التي يعيشها البلد جراء تفشي وباء كورونا لتأمين حاجة المستشفيات من غاز وسائل الأوكسجين الطبي ، لافتاً الى ان الكميات المذكورة توزعت على مستشفيات الفرات والامامين الكاظمين وابن البيطار والهلال الاحمر والكرخ والكرامة إضافة الى مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم ومستشفى المحمودية ومستشفى الطارمية ومستشفى الطفل المركزي ومستشفى اليرموك ومستشفى العراق ومستشفى النجاة وغيرها ، مشيراً الى ان كوادر المعمل تواصل جهودها الحثيثة لديمومة الإنتاج نظراً لاهمية غاز الأوكسجين الطبي في إسعاف المرضى .

وأشـاد المدير العام بجهود مدير مكتب التصاريح الأمنية في مقر الوزارة وتعاونه الكبير من خلال الاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عبور الشاحنات والصهاريج المحملة بسائل وغاز الأوكسجين عبر نقاط التفتيش لغرض ايصالها الى المستشفيات بالسرعة الممكنة ، مؤكداً حرص الشركة على بذل أقصى الجهود لمضاعفة وزيادة طاقاتها الإنتاجية لسد حاجة جميع المستشفيات بالكامل .



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