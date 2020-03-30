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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 01:56 م

صحة كردستان: تسجيل 8 إصابات جديدة بفايروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 150

كورونا
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه "تم تسجيل 22 حالة اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت، ان "الحالات كانت 14 في السليمانية و8 في أربيل"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الحالات المسجلة في الاقليم الى 150 إصابة بينها 2 حالات وفاة و56 حالة شفاء" .
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