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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 01:45 م

بالصور.. وزير الداخلية يطلع على إجراءات حظر التجوال

وزير الداخلية

أجرى وزير الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين جولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الاجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال.

وأثنى الياسري على الجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتهم ، مؤكداً على ضرورة التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

كما أمر بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار ، مشددًا على أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الاساسية والخضروات والمواد الغذائية.

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أخر تعديل: الإثنين، 30 آذار 2020 01:47 م
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