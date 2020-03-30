مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي ديالى



قتل مدني في انفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي محافظة ديالى .



وقال مصدر امني:" ان عبوة ناسفة انفجرت بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ، ما ادى الى مقتل مدني يعمل في احدى المؤسسات التربوية في الناحية " .