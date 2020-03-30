مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي ديالى

قتل مدني في انفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي محافظة ديالى . وقال مصدر امني:" ان عبوة ناسفة انفجرت بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ، ما ادى الى مقتل مدني يعمل في احدى المؤسسات التربوية في الناحية " . Copy أخبار متعلقة انفجار عبوة ناسفة أمام محل بقالة في طوزخورماتو مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى اصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة قرب الموصل اصابة اثنين من المزارعين بانفجار عبوة ناسفة في احد البساتين بديالى خلاف عائلي في احدى قرى ديالى .. نتيجته قتيلان وجريح ! مقتل واصابة خمسة عسكريين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين