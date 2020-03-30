خبير اقتصادي : الفراغ السياسي يجعل الاقتصاد العراقي في مهب الريح



حذر الخبير الاقتصادي رعد تويج ، من خطورة الفراغ السياسي ، وتأثيره السلبي على الوضع االاقتصادي.



وقال تويج في تصريح صحفي :" ان حالة الفراغ و عدم الاستقرار السياسي ، مفعولها سلبي وسيء على الحالة الاقتصادية العامة ، وذلك يعني عدم توفر الارادة السياسية وضعفها في ادارة الموارد الاقتصادية للبلد وجره الى حالة من الفوضى الاقتصادية غير المسؤولة ".



واكد :" ان العراق يحتاج الى قرارات سياسية رصينة وذات محتويات اقتصادية تصلح وتعدل من الشأن الاقتصادي وتحسن استخدام الموارد ، مما يهيء الارض المؤاتية والخصبة للاستثمارات السليمة والتعجيل بالتنمية الاقتصادية التي لا تتحمل التاخير ".



واوضح الخبير الاقتصادي :" ان الازمة السياسية تجعل الاقتصاد العراقي في مهب الريح ومعرضا لحالة ركود كبيرة ، بالاضافة الى ضياع فرص كبيرة من التقدم الاقتصادي والتخلص من الاوضاع الريعية وايجاد البدائل المناسبة للنفط ".