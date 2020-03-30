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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 12:48 م

للحد من انتشار كورونا.. أطباء ينصحون أصحاب العدسات اللاصقة بالتحول إلى النظارات الطبية

النظارات

نصح الأطباء الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بالتحول إلى النظارات الطبية لتجنب انتقال الفيروس من خلال العينين، وذلك في محاولة أخرى للحد من تفشي وباء كورونا.

وتشير بعض التقارير الصحية إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يسبب ما يعرف بمرض التهاب الملتحمة أو كما يعرف أيضا ب "العين الوردية".

وتقترح الأستاذة في الأكاديمية الأميركية لطب العيون، سونال تولي، أن يستبدل الناس النظارات بالعدسات اللاصقة، فمن شأن ذلك أن "يقلل من التهيج ويجبر المرء على التوقف عن لمس العين"، وربما يمنع الأصابع الملوثة من لمس العين.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتداء النظارات أيضا طريقة أكثر فعالية لمنع القطرات المصابة في الهواء من دخول العين، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم، أن غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر وتجنب لمس الوجه والعينين من بين أفضل الدفاعات ضد انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من أنه نادرا ما يتم الإبلاغ عنه في الحالات المؤكدة، فقد أفاد الأطباء أن بعض المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بكورونا كانوا يعانون احمرارا في العينين والتهاب الملتحمة، إلى جانب أعراض أخرى.

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