ندى شاكر : اغلب النواب الشيعة خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم



اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت ، امكانية تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسهولة في مجلس النواب .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان اغلب النواب الشيعة من الجيل السياسي الثاني خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم واصبحوا اغلبية شيعية في مجلس النواب ، ويستطيعون الاتفاق مع الكتل السنية والكردية على تمرير كابينة الزرفي بسهولة في مجلس النواب".



واوضحت :" ان الزرفي شخصية معروفة لدى الجميع ويستطيع السير بالبلد الذي تحيطه ازمات عديدة نحو بر الامان ، وهو ما لخصه في برنامجه الحكومي الذي عرضه على الجميع ، لافتة الى :" ان البلد لا يتحمل ازمات سياسية جديدة تضاف الى ازماته الاقتصادية والصحية" .