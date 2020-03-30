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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 30 آذار 2020 12:45 م

ندى شاكر : اغلب النواب الشيعة خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم

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ندى شاكر : اغلب النواب الشيعة خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم

اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت ، امكانية تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسهولة في مجلس النواب .

وقالت جودت في تصريح  صحفي  :" ان اغلب النواب الشيعة من الجيل السياسي الثاني خرجوا من عباءة رؤساء كتلهم واصبحوا اغلبية شيعية في مجلس النواب ، ويستطيعون الاتفاق مع الكتل السنية والكردية على تمرير كابينة الزرفي بسهولة في مجلس النواب".

واوضحت :" ان الزرفي شخصية معروفة لدى الجميع ويستطيع السير بالبلد الذي تحيطه ازمات عديدة نحو بر الامان ، وهو ما لخصه في برنامجه الحكومي الذي عرضه على الجميع ، لافتة الى :" ان البلد لا يتحمل ازمات سياسية جديدة تضاف الى ازماته الاقتصادية والصحية" .
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