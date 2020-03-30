عبد المهدي يحذر من خطورة القيام باي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية. Copy أخبار متعلقة مراقبون: لابد من القيام بحجر سياسي لكل من تبوأ منصباً في العراق بعد عام 2003 تقرير امريكي يحذر : بقاء العراق دون رئيس حكومة يدفع الوضع للخروج عن السيطرة عبد المهدي يحذر مجلس النواب من دخول فى فراغ دستوري مكتب عبد المهدي يقرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش السويد تحذر رعاياها من السفر الى العراق وزير الدفاع الأمريكي يحذر من استهداف قواعد القوات الأميركية ويطالب عبد المهدي بوقف الهجمات