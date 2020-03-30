عبد المهدي : استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الاجنبية يعتبر خرقا للسيادة.
-
عبدالمهدي يوجه بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على استهداف معسكر التاجي
-
نائب يرد على عبد المهدي: الغياب الطوعي لم يرد في الدستور أو في أي سابقة قانونية
-
عضو بمركز العراق للتنمية القانونية :القصف الإيراني على القواعد الاميركية "جريمة حرب" وانتهاك للسيادة العراقية
-
عاجل.. مسؤول أميركي: مروحيات قتالية تقوم بدوريات فوق القواعد الأميركية في العراق
-
عبد المهدي: اغتيال سليماني خرقا للسيادة العراقية.. ونشطاء: تقصد خرقا للسيادة الإيرانية بالعراق
-
الطرف الثالث يؤجج الصراع بالعراق.. وقوات بـ"قبعات زرقاء" لحماية المحتجين بعد قنص المتظاهرين