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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 11:46 ص

عمليات بغداد تعلن القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة

عمليات بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد  القبض عن القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة.

 وقالت في بيان  ان القوات الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي، حيث تمكنت ومنذ ١٧ آذار الحالي ولغاية  امس من القاء القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً، فيما حجزت ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٦٣٥٣ غرامة.

واكدت  القيادة أهمية تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجول وعدم إضافة أعباء عليها حتى زوال هذا الوباء، حيث أن القوات الأمنية لديها توجيهات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول مخالفة التعليمات الصادرة خلال الحظر.

ف.ا
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