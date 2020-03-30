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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 11:33 ص

مركز الاعلام الرقمي يحذر مستخدمي الواتساب من فتح روابط مجهولة المصدر حول فايروس كورونا

مركز الإعلام الرقمي

 حذر مركز الاعلام الرقمي DMC مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري ( الواتساب والفيسبوك ماسنجر والفايبر والتيلغرام)،  من  الروابط غير معروفة المصدر التي تدعي تقديم معلومات عن فايروس كورونا المستجد، حيث عمد مجموعة من الهاكرز الى استغلال انشغال العالم بجائحة كورونا، ونشر برمجيات خبيثة لاختراق الهواتف.

واكد المركز  في بيان ان جهات امنية في الهند وجدت برمجيات خبيثة تقوم بسرقة المعلومات من هواتف الاشخاص الذين يقومون بالضغط على روابط تتعلق  بفايروس كورونا والتي تصل المستخدمين من خلال تطبيقات التراسل الفوري، حيث تقوم البرمجية حال الضغط عليها بتحميل برنامج على الهاتف تسهل عملية سرقة البيانات الشخصية وكلمات السر.

وبين المركز ان البرمجية تدعى خريطة كورونا فايروس coronavirus map قام بصناعتها احد المحتالين وتنتشر بشكل كبير ويتم تناقلها في تطبيقات التراسل وتزعم انها تتضمن معلومات عن كيفية الوقاية من فايروس كورونا بحسب اوريسا بوست.

وتوقع مركز الاعلام الرقمي ان تتكرر هذه المحاولات في المستقبل من بعض الهكرز من خلال استغلال اسم كورونا واهتمام الناس بالاخبار المتعلقة به لانشاء برمجيات خبيثة تسرق المعلومات وبيانات المواطنين على الواتساب وغيره من التطبيقات .

ف.ا
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