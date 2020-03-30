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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 11:28 ص

نائب يطالب باستخدام القوة لتطبيق حظر التجوال في جانب الرصافة حفاظا على سلامة المواطنين

2422019361214النائب حسين العقابي

طالب النائب عن كتلة النهج الوطني  حسين العقابي  الحكومة وخلية الأزمة ببذل جهود مكثفة وحث الوزارت الأمنية على تطبيق اجراءات فرض حظر التجوال ولو استدعى ذلك استخدام القوة، والعمل على غلق الأسواق ومنع التجمعات وحركة المواطنين في مناطق جانب الرصافة حفاظا على سلامتهم.

ودعا العقابي ،  في بيان وزارة الصحة والبيئة والوزارت الاخرى والفعاليات الشعبية التطوعية للقيام بحملة تعقيم وتعفير واسعة للمناطق الشعبية في جانب الرصافة لا سيما مناطق شرق القناة ، مبينا ان " هذا الأمر الخطير يستدعي استنفار أقصى الجهود وإعلان حالة الإنذار القصوى من قبل الحكومة ووزارتها ومؤسساتها المختلفة لتحجيم انتشار الوباء وتقليل فرص الإصابة.

واعاد التأكيد على ضرورة تعزيز مواد البطاقة التموينية وسرعة إيصالها  الى المواطنين لمساعدتهم في مواجهة اجراءات حظر التجوال.

 

ف.ا

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