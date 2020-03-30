الغراوي : من واجب الحكومة العمل على تامين معيشة كريمة لاصحاب الدخل المحدود



قال عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان إجراءات حظر التجوال يجب ان تحقق التوازن مع متطلبات حقوق الانسان واحتياجات المواطنين الانسانية وخصوصا" مع الفئات أصحاب الدخل المحدود ومن هم دون مستوى الفقر .



وأضاف الغراوي في بيان ان عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنازل سيؤدي بالعراق الى كارثة إنسانية ووفيات تصل الى الالاف مع ضعف إمكانيات المؤسسات الصحية بالتعامل مع حالات الحجر الصحي.



واشار إلى ان من واجب الحكومة العمل على تامين معيشة كريمة لاصحاب الدخل المحدود والاستمرار بإطلاق حملات الإغاثة الانسانية.



ف.ا