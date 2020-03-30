وزير الصحة: الوضع في العراق تحت السيطرة



أكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي أن الوضع في العراق تحت السيطرة من وباء كورونا .



وقال علاوي في بيان إن" الوضع في العراق يعد تحت السيطرة ، والارقام قريبة من الواقع وهي تخضع لمراقبة صارمة من قبل منظمة الصحة العالمية ".



وأضاف أن" المخصصات التي تحت تصرف خلية الازمة كافية تماماً ، ولا نحتاج الى شيء حالياً لافتا الى أن "العقبة هي دعم العوائل المتعففة ، والجهود المجتمعية التي تبذل كبيرة " .



وأشار الى أن " العراق بامكانه أن يتجاوز الازمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر اذا ما شهد التزاما ًشعبياً تاما ، وبخلافه فان البلاد من الممكن ان تكون امام انهيار تام واعلان حالة طوارئ في حال اصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام بحظر التجوال الوقائي ".



وتابع علاوي ان" حظر التجوال قد يمدد مرة اخرى ، لكنه سيكون ذا أثر حاسم في تطويق انتشار العدوى الوبائية ". مشيرا الى أن"الوزارة اعتمدت على اطباء عراقيين سبق وأن تم تأهيلهم للتعاطي مع وباء انفلونزا الخنازير ".



ف.ا