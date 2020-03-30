عبد المهدي : العراق اتخذ قرارات مبكرة بشان الكورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية وحقق نتائج جيدة



اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق اتخذ قرارات مبكرة بشان الكورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية وحقق نتائج جيدة في السيطرة على الوضع.



وقال في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا ان تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة تجربة شهرين من العمل والتقدم الحاصل وتجاوز الصعوبات وتقديم الحلول والتسهيلات اللازمة، مشيدا بعمل لجنة الأمر الديواني ٥٥ التي قامت بعمل كبير .





وتابع : ان العراق اتخذ قرارات مبكرة بشهادة منظمة الصحة العالمية وحقق نتائج جيدة في السيطرة على الوضع وقلة الاصابات على الرغم من موقعه الجغرافي وقياسا بدول متقدمة وتمتلك قدرات هائلة .





وقال بيان لمكتب عبد المهدي انه جرى خلال الاجتماع بحث الوضع الاقتصادي وتوفير حاجات السوق والمواطنين وتسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية المتكدسة في المنافذ الحدودية ، وتوفير الحصة التموينية والتسهيلات الأخرى اللازمة .



واشار البيان الى ان الاجتماع بحث القرارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر انتشاره بين ابناء الشعب العراقي ، بما في ذلك المتعلقة بتقييم الوضع في الاصلاحيات ودراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد ، والعديد من القرارات الهامة والعاجلة والتي ستصدر لاحقا .



ف.ا