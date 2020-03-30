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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 11:10 ص

رئيس الجمهورية يبحث مخاطر جائحة كورونا مع ولي عهد أبو ظبي

رئيس الجمهورية برهم صالح


بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء  امس، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المخاطر والمسؤوليات التي تواجه شعوب ودول المنطقة في مواجهة وباء كورونا، وضرورة التآزر والتكاتف لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره لمشاعر الأخوّة والتضامن مع العراق التي أبداها وليّ العهد، والأمل بان تتخطى دولة الإمارات هذا الوباء بأسرع وقت، وأن يحفظ الله الأشقاء فيها من كل مكروه، مع الامتنان للشيخ محمد بن زايد، الذي اعرب بدوره عن دعم بلاده للشعب العراقي في مواجهة مخاطر الفايروس الذي يهدد شعوب العالم.

كما جرى، خلال المكالمة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وبما يرسخ الاستقرار والسلام في المنطقة.

ف.ا
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