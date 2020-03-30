الزرفي يحدد سبع أولويات في برنامجه الحكومي لمكافحة كورونا

حدد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سبع أولويات في برنامجه الحكومي لمكافحة كورونا.



وقال الزرفي في بيان :ان احد أولويات برنامجنا الحكومي هو إيلاء الجُهد الأكبر لمواجهة تفشي الوباء بسبب فايروس كورونا من اجل حماية أرواح المواطنين وسيتضمن الإجراءات : إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ فايروس كورونا لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ذي الصلة ، ومختصين في مجال علوم الفيروسات والاوبئة ،و تخصيص موازنة مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفايروس ،و تسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص ودعم المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفايروس على نطاق واسع ،واتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة،وطلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي لرفد العراق بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء .



واضاف انه سيتم فتح المجال أمام المُبادرات المجتمعية لدعم جهود مكافحة الوباء وتأمين المساعدات التي تقلل من اضرار المرض و العمل على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتوزيعها ضمن الحصة التموينية لمساعدة ذوي الدخل.

ف.ا