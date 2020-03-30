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الإثنين, 30 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 10:58 ص

الدول العربية تسابق الزمن لقهر فايروس كورونا.. عبر فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية

كورونا عربيا

تسابق الدول العربية الزمن لقهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومنع انتشاره وتمدده، وذلك من خلال فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وسجلت تسع دول عربية 293 إصابة جديدة بالفيروس، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أمس، تسجيل 96 إصابة بكورونا.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 1299 حالة، وكذلك تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8 حالات.

وأشار الى أن 29 حالة تعافت تماماً من الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 66 حالة.

وكانت المملكة مددت أمس الأول السبت أيضاً قرار تعليق العمل والرحلات الدولية والداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدةً أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 547 حالة. فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن تسجيل حالة وفاة في ‎بريطانيا وثماني حالات إصابة جديدة لأبناء الجالية العراقية في الخارج.

وفيما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيي رسول بأن وزارتي الدفاع والداخلية تعتزمان القيام بعملية أمنية لعزل المناطق الموبوءة بالفيروس للحد من انتشاره في البلاد، توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يشهد العراق زيادة في الإصابات بكورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء ثلاث حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 67 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 255 حالة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تسجيل 15حالة جديدة ليرتفع اجمالي المصابين الى167 حالة.

وذكرت أن 23 حالة من 167 حالة قد تماثلت للشفاء.

ومددت مصر، أمس، غلق المساجد والزوايا والمصليات وغيرها وتعليق صلوات الجمع والجماعات بها حتى إشعار آخر، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا لترفع إجمالي الاصابات الى 609 حالة .

وكشف المتحدث باسم الوزارة، أن السلطات عزلت 10 مناطق في بعض المحافظات، لمنع تفشي الفيروس.

وسجل الأردن وفاة ثانية بالفيروس ،أمس،و13 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 259.

وأكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينك بارتش استمرار تقديم المساعدات النقدية الشهرية لأكثر من 32 ألف لاجئ مع البحث عن دعم إضافي نتيجة تلقي مئات الطلبات، لافتاً لعدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس بين اللاجئين.

وأعلن لبنان، أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 438 حالة مسجلا زيادة بلغت 26 إصابة جديدة وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت الى 10 حالات بعد تسجيل حالتين لمريضين كلاهما في العقد الثامن من العمر ويعانيان من أمراض مزمنة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الى 437، فيما بلغت حالات الوفيات حتى الآن 26 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، في حين تماثلت 12حالة للشفاء.

وسجلت تونس، أمس،51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 278 حالة، إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وفي الجزائر أعلن عن تسجيل 57 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الاصابات الى 511 حالة.

وأعلنت ليبيا عن تسجيل 5 اصابات جديدة بالفيروس. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، أمس، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر إبريل المقبل.

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