ملعب ميسان يستعد مبكرا للدوري الممتاز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن أعمال الصيانة تتواصل في ملعب ميسان الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والأقاليم بالوزارة طالب الموسوي :" ان الوزارة تواصل اعمال الصيانة في جميع الملاعب العراقية ، مستغلة فترة التوقف لتجهيز لملاعب بشكل جيد لدوري الكرة الممتاز ".
وأوضح :"أن الملاكات الزراعية في وزارة الشباب والرياضة باشرت بعملية قص وصيانة عشب ارضية ملعب ميسان الاولمبي ، سعة ٢٥ الف متفرج، ليكون على اتم وجه قبيل استئناف الممتاز".
يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل استئناف دوري الكرة الممتاز حتى إشعار آخر ...
وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والأقاليم بالوزارة طالب الموسوي :" ان الوزارة تواصل اعمال الصيانة في جميع الملاعب العراقية ، مستغلة فترة التوقف لتجهيز لملاعب بشكل جيد لدوري الكرة الممتاز ".
وأوضح :"أن الملاكات الزراعية في وزارة الشباب والرياضة باشرت بعملية قص وصيانة عشب ارضية ملعب ميسان الاولمبي ، سعة ٢٥ الف متفرج، ليكون على اتم وجه قبيل استئناف الممتاز".
يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل استئناف دوري الكرة الممتاز حتى إشعار آخر ...