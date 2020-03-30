الزراعة: رش المبيدات جوا تنطلق قريبا .. والبداية مع الجراد

أعلن وزير الزراعة ‏ صالح الحسني :"أن عمليات الرش الجوي للمبيدات ‏الزراعية ستنطلق قريبا بعد انقطاع لفترة من الزمن بسبب توقف أغلب طائرات وزارة الزراعة عن العمل واحالة الطيارين إلى التقاعد ".



وقال الحسني في بيان صحفي، " ستبدأ عمليات الرش لمكافحة الجراد وأماكن تفقيسه ، وبعدها ستكون عمليات الرش الجوي موجهة لمكافحة حشرة الدوباس مطلع شهر نيسان المقبل".



وأشار إلى :"أن الوزارة ستستخدم انواعا عالمية متطورة من المبيدات التي لن تؤثر على صحة الانسان ، حيث تعاقدت الوزارة مع شركات رصينة لغرض شراء هذه المبيدات" .



وأضاف الوزير:" أن هذه الخطوة من شأنها تقديم دعم كبير للفلاحين والمزارعين لغرض الاستمرار بدعم المنتج المحلي والحفاظ على الزراعة عراقية بكل خطواتها" ..

