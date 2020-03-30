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الإثنين, 30 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 آذار 2020 09:50 ص

الزراعة: رش المبيدات جوا تنطلق قريبا .. والبداية مع الجراد

صالح الحسني
أعلن وزير الزراعة ‏ صالح الحسني :"أن عمليات الرش الجوي للمبيدات ‏الزراعية ستنطلق قريبا بعد انقطاع لفترة من الزمن بسبب توقف أغلب طائرات وزارة الزراعة عن العمل واحالة الطيارين إلى التقاعد ".

وقال الحسني في بيان صحفي، " ستبدأ عمليات الرش لمكافحة الجراد وأماكن تفقيسه ، وبعدها ستكون عمليات الرش الجوي موجهة لمكافحة حشرة الدوباس مطلع شهر نيسان المقبل".

وأشار إلى  :"أن الوزارة ستستخدم انواعا عالمية متطورة من المبيدات التي لن تؤثر على صحة الانسان ، حيث تعاقدت الوزارة مع شركات رصينة لغرض شراء هذه المبيدات" .

وأضاف الوزير:" أن هذه الخطوة من شأنها تقديم دعم كبير للفلاحين والمزارعين لغرض الاستمرار بدعم المنتج المحلي والحفاظ على الزراعة عراقية بكل خطواتها" ..
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