خلية الأزمة البرلمانية: تبرعات البنوك لمواجهة كورونا.. فعالية إعلامية هزلية!

انتقد مقرر خلية الأزمة البرلمانية لمواجهة فايروس كورونا، النائب جواد الموسوي تبرعات المصارف العراقية، ووصفها بأنها :" مجرد فعالية إعلامية هزلية "، مشيرا إلى :"أن وزارة الصحة لم تستفد منها اطلاقا ".



وقال الموسوي، في بيان صحفي، "إن تبرع البنوك والمصارف الحكومية عموما والأهلية خصوصا، بأربعين مليون دولار، لايتناسب مع ما استفادته هذه المصارف من المليارات طيلة السنوات السابقة من مزاد العملة ".



وأضاف :"أن وزارة الصحة لغاية الأن لم تستفد من هذه التبرعات ، دولارا واحدا، ولا تتعدى كونها فعالية اعلامية هزيلة ".



