خلية المتابعة الحكومية: دخل العراق الشهري من النفط حاليا .. مليار دولار فقط!

كشفت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عن :" أن الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر آذار الحالي ،بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر القادم ".



وقال رئيس خلية المتابعة الحكومية مصطفى سند في تصريح إذاعي :" ان دخل العراق الشهري من النفط يقدر حاليا بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل الى 18 دولارا)".



وأوضح سند :" أن رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف المليار للشهر الواحد ، وهو ما قد يدفع العراق للاقتراض او لطباعة العملة كخيار اخير ، اذ سيتأثر وضع الدولة بدءا من الشهر المقبل ".